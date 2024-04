Airbus va moderniser les postes de pilotage de la flotte A320 d'Air Canada

(MRO Americas) Airbus a signé un accord avec Air Canada visant à la profonde modernisation des postes de pilotage de la flotte de monocouloirs de la famille A320 de la compagnie canadienne.



Le programme de mise à niveau s'étend sur plusieurs années et comprend l'installation d'écrans LCD haute résolution EEIS2, l'ajout d'un dispositif tête haute (HUD) et de nombreuses autres fonctions avioniques. Le programme concerne jusqu'à 76 appareils, c'est-à-dire qu'il concerne aussi les avions d'Air Canada Rouge. Les monocouloirs disposeront par ailleurs du système d'atterrissage SBAS (SLS), du système d'atterrissage FMS (FLS) et du système d'atterrissage GBAS (GLS).



En plus de ces nouvelles capacités système, le programme de mise à niveau harmonisera la flotte avec les appareils les plus récents (Air Canada attend 30 A321XLR) et permettra une rationalisation des coûts pour la maintenance, les pièces de rechange et les opérations. L'EEIS2, le HUD et d'autres équipements avioniques sont fournis par Thales (parmi d'autres fournisseurs) et intégrés par Airbus, qui fournira les bulletins de service nécessaires et les kits d'installation ainsi qu'un support technique sur site.



(Photo © Air Canada)