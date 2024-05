Airbus va créer un nouveau Tech Hub au Japon, un projet visant à développer des partenariats dans les domaines de la recherche, la technologie et l'innovation et ainsi préparer la prochaine génération d'avions commerciaux.



Annoncé à l'occasion du salon VivaTech 2024 à Paris, ce projet est soutenu par les gouvernements japonais et français. Il se concentrera notamment sur le développement de nouveaux matériaux, les technologies de décarbonation, la robotique et l'automatisation. Le Tech Hub sera coordonné depuis Tokyo.



« Nous sommes fiers d'avoir lancé l'Airbus Tech Hub au Japon en étroit partenariat avec la DGAC et le METI*. Airbus considère le Japon comme un pays clé pour de futurs partenariats. Le lancement de l'Airbus Tech Hub reflète notre engagement à renforcer davantage notre présence dans le pays » a déclaré Sabine Klauke, directrice des nouvelles technologies chez Airbus.



Le groupe aéronautique européen a déjà lancé deux Tech Hub cet année (à Singapour et aux Pays-Bas) des initiatives visant à favoriser la collaboration entre Airbus et des acteurs locaux (industriels, universités, centres de recherche...).



(*) Ministère de l'économie japonais



(Photo © Airbus)