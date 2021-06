Airbus : Sichuan Airlines étend son contrat FHS à l'ensemble de sa flotte d'A350 et monte à bord de la plateforme Skywise

La compagnie chinoise Sichuan Airlines a étendu son contrat de maintenance FHS (Flight Hour Service) avec Airbus pour couvrir 10 Airbus A350 supplémentaires. Les quatre A350 déjà livrés, ainsi que la totalité de sa flotte A330 était déjà couverts par un contrat FHS avec l'avionneur.



Sichuan Airlines avait réceptionné son premier A350-900 en août 2018, un appareil acquis en leasing auprès d'AerCap.



La compagnie basée à Chengdu vient parallèlement d'intégrer Skywise pour améliorer tous les aspects de ses opérations de maintenance et d'ingénierie sur sa flotte Airbus. Sichuan Airlines devient ainsi le cinquième opérateur chinois à utiliser Skywise et va pouvoir visualiser l'ensemble des paramètres opérationnels de sa flotte, lesquels pourront être comparés avec ceux des flottes similaires d'autres opérateurs.



Pour rappel, Sichuan Airlines avait également signé pour la solution Aviatar de Lufthansa Technik au début de l'année, notamment optimiser les opérations de sa flotte tout Airbus (A350, A330 et A320).



Airbus précise que plus de 140 compagnies aériennes dans le monde sont désormais connectées à la plateforme Skywise.



(Photo © Airbus)