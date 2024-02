Airbus sélectionne un fournisseur indien pour produire l'ensemble des portes de l'A220

Airbus poursuit la diversification de ses approvisionnements en vue des montées en cadences. L'avionneur européen vient ainsi de sélectionner l'entreprise indienne Dynamatic Technologies pour lui fournir des portes passagers, des issues de secours, des portes de soutes ainsi que diverses trappes pour le programme A220.



Ce nouveau contrat s'inscrit dans l'initiative « Make in India » menée par le gouvernement indien. Basé à Bangalore, Dynamatic Technologies fournissait déjà des éléments de support de volets pour les programmes A320 et A330, ainsi que la trappe de secours du poste de pilotage des A220.



Pour rappel, Airbus entend doubler le volume de ses achats auprès de fournisseurs et prestataires de services en Inde, de quelque 750 millions de dollars par an actuellement à 1,5 milliard de dollars par an dans les prochaines années.



Le programme A220 ambitionne d'atteindre une production de 14 appareils par mois en 2026. À titre de comparaison, 68 exemplaires de l'ex-CSeries ont été livrés l'année dernière.



(Photo © Airbus)