Airbus renonce à acquérir une participation dans Evidian

Airbus a jugé que l'acquisition d'une participation de 29,9 % dans Evidian « ne répondait pas aux objectifs du groupe dans le contexte et la structure actuels ».



Les discussions avec Atos sur ce sujet sont donc interrompues. Elles avaient débuté en février.



En revanche, elles se poursuivent concernant d'autres options de coopération. Airbus reste en effet désireux d'établir un partenariat stratégique et technologique avec Evidian.



Evidian est une nouvelle entité que crée Atos pour restructurer ses activités de conseil en numérisation et cybersécurité. Elle devrait être opérationnelle au second semestre.



