Airbus remporte une grosse commande d'hélicoptères à EBACE

La dernière journée de la convention EBACE à Genève a clairement fait les affaires d'Airbus Helicopters. Air Corporate, important opérateur de voilures tournantes en Italie pour répondre aux besoins du transport d'affaires, a passé une commande ferme pour 43 hélicoptères à Airbus.



Il s'agit de 40 hélicoptères monoturbines (H125/H130) ainsi que de trois ACH160, la version Corporate de l'hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage de dernière génération H160.



Ce contrat est la plus importante commande d'hélicoptères commerciaux enregistrée par Airbus en Italie. Les livraisons sont programmées dans les prochaines années.



« Cette commande est le résultat des années que nous avons investies dans l'établissement et le maintien d'une relation commerciale solide avec Air Corporate. Je suis fier du succès d'Air Corporate dans l'expansion de sa flotte et du secteur de l'aviation d'affaires privée en Italie » a déclaré Thomas Hein, responsable de la région Europe d'Airbus Helicopters.



Air Corporate a pris livraison de 17 hélicoptères Airbus rien que ces deux dernières années, des machines qui provenaient de précédentes commandes totalisant 28 hélicoptères, dont deux ACH160.



(Photo © Airbus Helicopters)