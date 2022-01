Airbus recrute 6 000 personnes dans le monde en 2022

Airbus a annoncé le lancement d'une campagne de recrutement au niveau mondial afin d'intégrer près de 6 000 personnes au sein du groupe.



Cette augmentation des effectifs doit lui permettre de répondre à la reprise après-covid et aux nouveaux besoins engendrés par la transition vers une aviation plus durable.



Le quart des recrutements devrait ainsi concerner de nouveaux domaines de compétences pour soutenir les projets à long terme du groupe, notamment dans la décarbonation, la transformation numérique et la cyber technologie. Par ailleurs, un tiers des embauches sera consacré à de jeunes diplômés.



« Après cette première vague de recrutement, qui aura lieu dans le monde entier et dans toutes nos activités, le nombre d'embauches externes sera réévalué avant le milieu de l'année 2022 et nous ajusterons nos besoins en conséquence », précise Thierry Baril, directeur des ressources humaines d'Airbus.



(Photo © Airbus)