Airbus livre son 1er A350 depuis son centre de finition en Chine

Airbus a livré son premier A350-900 depuis son centre de finition et de livraison de Tianjin, en Chine.



Inauguré en 2017 pour la famille A330, ce centre de livraison pour gros-porteurs est installé sur le même site que celui pour monocouloirs.



« Je suis fier qu'Airbus ait réussi à étendre les capacités du centre de distribution de Tianjin à l'A350 [...] à un moment aussi difficile pour l'aviation mondiale », a déclaré George Xu, vice-président exécutif d'Airbus et directeur général d'Airbus China.



L'appareil a été remis à China Eastern Airlines. Avec 413 Airbus en flotte, la compagnie chinoise est le plus grand opérateur des appareils de l'avionneur en Asie et le deuxième plus grand du monde.



(Photo © Airbus)