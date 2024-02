Airbus Helicopters signe trois contrats à l'ouverture d'Heli-Expo

Airbus Helicopters a remporté trois contrats, alors que s'ouvrait le salon HAI Heli-Expo à Anaheim, en Californie.



Le premier a été conclu avec l'opérateur saoudien THC. Un accord cadre a été signé prévoyant l'acquisition de jusqu'à 120 hélicoptères sur une période de cinq à sept ans. Il comporte notamment une commande ferme pour huit H125 et dix H145, résultats de la conversion d'options d'une précédente commande. Les H125 seront utilisés dans des missions de travail aérien et de tourisme, tandis que les H145 feront du transport médical ou privé.



DRF Luftrettung a par ailleurs décidé d'acquérir sept H145 et a assuré des options sur trois appareils supplémentaires. Ils réaliseront des missions de transport médical. Les hélicoptères sont également couverts par un contrat de services HCare Smart.



Enfin, un dernier accord a été conclu avec la compagnie américaine HealthNet Aeromedical Services pour quatre H135, destinés à réaliser des missions de transport médical en Amérique du Nord.



(Photo © Airbus Helicopters)