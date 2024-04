Airbus Helicopters : La garde côtière du Japon toujours conquise par la famille Super Puma

La Japan Coast Guard (JCG) vient de passer une nouvelle commande à Airbus portant sur trois hélicoptères H225 supplémentaires. La JCG est déjà le plus important opérateur de la famille Super Puma au Pays du Soleil levant. Les trois nouveaux exemplaires porteront ainsi sa flotte à 18 H225 et 2 AS332.



La garde côtière du Japon a réceptionné quatre H225 depuis le mois de décembre. Les nouveaux hélicoptères soutiendront les activités côtières territoriales, les forces de l'ordre maritimes ainsi que les missions de secours en cas de catastrophe dans le pays.



« La Garde côtière japonaise est un opérateur actif des hélicoptères de la famille Super Puma depuis trois décennies. Cette nouvelle commande démontre la confiance du client dans nos produits et le soutien dédié à sa flotte », a déclaré Jean-Luc Alfonsi, directeur général d'Airbus Helicopters au Japon. « Nous pensons que le H225 est le choix idéal pour les missions critiques de JCG en matière d'application de la loi, ainsi que de protection des côtes et des îles, compte tenu de sa polyvalence dans toutes les conditions météorologiques. Nous nous engageons à prendre pleinement en charge sa flotte existante, ainsi que ses livraisons à venir, garantissant une haute disponibilité pour ses opérations » a-t-il ajouté.



Pour rappel, les H225 de la JCG sont couverts par un contrat de support matériel à l'heure de vol de type HCare Smart.



(Photo © Airbus Helicopters)