Airbus Helicopters décroche un contrat pour 50 H160 en Chine

Airbus Helicopters a annoncé avoir enregistré une commande pour cinquante H160 en Chine, de la part de la société de leasing GDAT.



Il s'agit de la plus importante commande signée pour le nouvel hélicoptère sur le marché civil depuis son lancement en 2015.



GDAT est fournisseur de services dans l'aviation générale spécialisée dans la vente et la location d'hélicoptères mais réalisant également des vols d'urgence et d'autres missions parapubliques pour le gouvernement chinois. Il souligne que ces hélicoptères seront notamment utilisés pour le secteur énergétique (transport vers les plateformes offshore et fermes éoliennes), pour du guidage portuaire et pour des missions de service public.



Un accord de coopération stratégique accompagne la commande, portant sur des capacités de soutien et de services associées.



GDAT exploite actuellement une flotte de 26 hélicoptères tout-Airbus (notamment H225).



(Photo © Airbus Helicopters)