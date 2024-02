Airbus et TotalEnergies partenaires pour le développement des SAF

Airbus et TotalEnergies ont signé un partenariat stratégique, qui organise l'approvisionnement d'Airbus en carburant durable d'aviation (SAF) et la poursuite des recherches dans le domaine.



L'accord prévoit notamment la couverture de plus de la moitié des besoins en SAF d'Airbus pour ses activités en Europe.



Le volet Recherche et Innovation se concentre sur un programme de développement de carburants 100 % durables, pouvant être utilisés dans les aéronefs actuels et futurs, et leur impact sur la réduction de tous types d'émissions et sur la formation de traînées de condensation.



Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies, a commenté : « le développement des carburants aériens durables est au coeur de la stratégie de transition de notre compagnie. [...] TotalEnergies se mobilise pour répondre à la nouvelle demande du secteur aéronautique de réduire son empreinte carbone. Notre compagnie s'est fixé l'objectif de produire 1,5 million de tonnes par an de SAF à l'horizon 2030. »



(Photo © Airbus)