Airbus et Babcock soutiendront les hélicoptères EC145 de la Sécurité Civile et de la Gendarmerie Nationale jusqu'à leur remplacement

Airbus Helicopters et Babcock ont remporté un contrat avec la Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé) pour soutenir une flotte de 48 hélicoptères EC145 opérée par la Sécurité Civile (33 machines) et la Gendarmerie Nationale (15) en France et en outre-mer.



Il s'agit d'un contrat de support de 12 ans qui démarre cette année et qui comprend le support technique (y compris des représentants techniques sur site), la fourniture de pièces de rechange, les solutions logistiques (transport des pièces de rechange et gestion des stocks), la gestion des données techniques et le support logiciel.



Babcock assurera le support et la maintenance des hélicoptères dans ses installations du Cannet-des-Maures, centralisera l'assistance technique et gèrera le stock de pièces détachées depuis son site de Nîmes Garons.



Airbus Helicopters et Babcock soutiendront aussi le ministère de l'Intérieur dans la phase de retrait des EC145-C2 de la Sécurité Civile et de la Gendarmerie Nationale, alors que cette flotte sera progressivement remplacée par des H145. La Sécurité Civile exploite déjà quatre nouveaux H145 commandés en 2021, qui sont également soutenus par Airbus Helicopters et Babcock.



Pour rappel, la Direction générale de l'armement (DGA) et le ministère de l'Intérieur avait commandé 42 H145 à Airbus Helicopters fin décembre pour moderniser les flottes de la Sécurité Civile et la Gendarmerie Nationale, des appareils livrables entre cette année et 2028. Cette commande comporte par ailleurs des options pour 22 machines supplémentaires.



(Photo © Airbus Helicopters)