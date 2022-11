Airbus Defense & Space : le quatrième A400M d'essais prend une retraite bien méritée à Brême

Le quatrième prototype de l'Airbus A400M (MSN4) a été convoyé vers Brême (Allemagne) après une douzaine d'années passées aux essais en vol pour développer les différentes capacités de l'avion de transport tactique et fiabiliser le programme.



C'est d'ailleurs lui qui avait mené des essais en vol en étant partiellement alimenté avec du carburant d'aviation durable (SAF) depuis le site d'Airbus Defense & Space à Séville l'été dernier.



Cet avion a notamment joué un rôle clé dans le développement et la certification de la capacité de ravitaillement en vol du programme.



Avec ce dernier vol, « Grizzly 4 aura ainsi accumulé 2 000 heures de vol pour 1 000 vols. Il était entré en service le 20 décembre 2010.



Pour rappel, le site d'Airbus de Brême est responsable de l'assemblage des tronçons de fuselage du programme.



MSN4 sera quant à lui préservé et exposé sur le site de l'aéroport de Brême, avec une remise en peinture et un aménagement destiné à pouvoir accueillir des réunions et des visites guidées.



(Photo © Airbus)