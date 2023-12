Airbus décroche la certification canadienne de son hélicoptère H160

Le H160 d'Airbus Helicopters a franchi une nouvelle étape avec l'obtention de sa certification de Transports Canada, Aviation Civile (TCAC).



Cette approbation réglementaire permet au nouvel hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage d'étendre sa présence sur le marché canadien, ouvrant ainsi de fait de nouvelles perspectives commerciales pour Airbus.



L'hélicoptériste européen précise que le H160 compte désormais des clients dans tous les segments de marché, que ce soit dans l'industrie de l'énergie, l'aviation privée et d'affaires, les services médicaux d'urgence, la recherche et le sauvetage, la police et évidemment la défense.



La flotte mondiale de H160 a déjà accumulé plus de 2 800 heures de vol. Le H160 est entré en service en décembre 2021 au Japon. Il a décroché son certificat de type auprès de la Federal Aviation Administration (FAA) américaine en juillet dernier.



(Photo © Airbus Helicopters)