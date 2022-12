Airbus Corporate Jets ajoute Citadel à son réseau de centres de services

Airbus Corporate Jets (ACJ) a profité du salon MEBAA qui se tient à Dubaï jusqu'au 8 décembre pour annoncer un accord de partenariat avec Citadel Completions LLC, société américaine spécialisée dans l'aménagement intérieur implantée sur l'aéroport de Chennault (Louisiane).



Citadel fournira ainsi aux clients d'ACJ un large éventail de capacités, y compris des services de maintenance, d'ingénierie, de modification et de mise à niveau de leurs appareils (par exemple au niveau de la connectivité).



Pour rappel, ACJ s'appuie déjà sur les compétences de Sabena technics (Bordeaux), Jet Aviation (Bâle et Dubaï), Comlux (Indianapolis) et HAECO (Xiamen).



(Noel Christen, Directeur des opérations de Citadel et Benoit Defforge, Président d'ACJ. Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)