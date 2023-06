Airbus commence à livrer des avions depuis Mobile pour des clients basés hors des États-Unis

C'est une première pour la ligne d'assemblage final d'Airbus de Mobile (Alabama). Un A320neo a été livré à Volaris, la compagnie ultra low-cost mexicaine devenant de fait le premier opérateur non basé aux États-Unis à prendre livraison d'un avion assemblé sur le site américain d'Airbus.



Inauguré en 2015 pour l'assemblage des appareils de la famille A320, puis avec des capacités étendues à l'A220 en 2019, le site emploie aujourd'hui plus de 1 600 personnes. Au moins 385 appareils ont ainsi été livrés à 13 clients depuis la FAL de Mobile.



L'A320neo livré à Volaris le 24 mai dernier appartient au loueur californien Jackson Square Aviation (JSA), via une opération d'achat et cession-bail avec la deuxième plus importante compagnie aérienne mexicaine. Il est motorisé par des GTF de Pratt & Whitney comme ses quelque 80 autres monocouloirs A320neo/A321neo déjà livrés.



Volaris attend encore une centaine de monocouloirs remotorisés d'Airbus.



(Photo © Airbus)