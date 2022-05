Airbus commande des systèmes DIRCM d'Elbit pour équiper une nouvelle flotte d'A330 MRTT en Europe

Airbus Defence & Space vient d'attribuer à Elbit Systems un nouveau contrat pour équiper une flotte d'A330 MRTT en Europe avec son système d'autoprotection J-MUSIC (Multi-Spectral Infrared Countermeasure).



Le pays concerné et la taille de la flotte à équiper n'ont pas été dévoilés. Les appareils seront dotés avec d'une configuration multi-tourelles du système DIRCM de l'industriel israélien, couplé avec son système d'alerte embarqué passif basé sur des détecteurs infrarouges (PAWS).



Les systèmes d'autoprotection d'Elbit sont déjà présents sur des appareils de plusieurs pays européens, et notamment sur la flotte d'A330 MRTT de l'OTAN (flotte MMF avec les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique, la Norvège et la République tchèque).



L'industriel israélien avait également remporté en janvier un contrat du même type valorisé à environ 53 millions de dollars pour équiper les A330 de transport multirôle de la force aérienne des Émirats arabes unis (UAEAF), soit une flotte de cinq appareils (dont trois livrés).



Pour rappel, J-MUSIC a été spécialement conçu pour répondre à la menace des missiles antiaériens portatifs (MANPADS), en particulier après la tentative d'attentat survenu sur un Boeing 757-300 de la compagnie Arkia en 2002 à Mombasa (Kenya). Le système DIRCM d'Elbit est également disponible dans des configurations destinées à l'aviation commerciale (C-MUSIC) et aux hélicoptères (Mini-MUSIC).



Les A330 MRTT français (Phénix) et les futurs exemplaires espagnols pourraient être concernés par ce nouveau contrat, d'autant que la mise à niveau au Standard 2 d'Airbus prévoit l'installation d'un système d'autoprotection des appareils à partir de 2025.



(Photo © Le Journal de l'Aviation)