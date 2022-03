Airbus choisit Avio Aero et GE pour motoriser l'Eurodrone

Airbus Defence and Space a annoncé avoir sélectionné le Catalyst d'Avio Aero, la filiale italienne de GE Aviation, pour motoriser l'Eurodrone, programme militaire européen de drone MALE.



« Le Catalyst a été identifié comme la meilleure solution en raison de ses performances supérieures, de son faible risque de développement, de sa meilleure rentabilité en service et de son potentiel de croissance. Conformément aux exigences des clients, le Catalyst offrira une solution véritablement européenne et contribuera ainsi au rôle global d'Eurodrone en tant que facilitateur de l'autonomie stratégique », a déclaré Jean-Brice Dumont, responsable Military Aircraft d'Airbus Defence and Space.



Airbus insiste également sur le fait que le Catalyst est éprouvé en vol (son premier essai en vol a eu lieu en septembre dernier) et 100% ITAR-free (International Traffic in Arms Regulation), ce qui facilite l'exportation.



Avio Aero indique que l'accord prévoit la fourniture de 120 turbopropulseurs et un contrat de soutien pluriannuel. La société souligne également que tout le tissu industriel autour du développement du Catalyst se situe en Europe.



(Photo © Avio Aero)