Airbus Atlantic veut intégrer plus de 200 apprentis

Airbus Atlantic a lancé sa campagne d'alternance pour 2023 et propose plus de 200 postes sur sept sites pour la rentrée 2023. La campagne prendra fin le 16 juin.



Airbus Atlantic recherche de futurs collaborateurs diplômés du CAP au bac +5, appelés à devenir apprentis compagnons, techniciens, ingénieurs ou cadres. La société propose d'intégrer des domaines très variés, pour lesquels des recrutements en externe sont également prévus, y compris dans de nouvelles compétences.



Tous les sites majeurs sont concernés par cette campagne : Méaulte, Rochefort, Saint-Nazaire, Montoir-de-Bretagne, Nantes, Toulouse et Bordeaux.



« Airbus Atlantic recherche des apprentis motivés et désireux de s'engager auprès d'un leader industriel mondial, souhaitant rejoindre des équipes hautement qualifiées qui s'appuient sur l'esprit entrepreneurial pour innover et préparer l'industrie aérospatiale de demain, compétitive et durable." affirme Marc Jouenne, directeur des Ressources humaines.



(Photo © Airbus)