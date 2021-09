Airbus Atlantic rassemblera les activités françaises d'Airbus autour des aérostructures

Le rassemblement des activités aérostructures d'Airbus et ses filiales sous une même entité progresse. L'avionneur vient en effet d'annoncer la création d'Airbus Atlantic, une nouvelle filiale qui regroupera les sites d'Airbus à Nantes et Saint-Nazaire mais aussi ceux (mondiaux) de Stelia Aerospace.



Cette annonce s'inscrit dans le cadre du projet de réorganisation industrielle présenté en avril. Airbus expliquait qu'il comptait créer deux sociétés d'assemblage d'aérostructures, une en France et une en Allemagne, filiales à 100%, intégrant les activités dans ce domaine de Stelia Aerospace et Premium Aerotech - qui ne seront donc plus des fournisseurs du groupe mais des activités intégrées.



Airbus Atlantic sera donc en charge de l'assemblage des sous-ensembles d'avions : tronçons de fuselage, pointe avant, caisson de voilure... Les activités « Fauteuils et sièges » de Stelia ne sont pas concernées.



La nouvelle entité doit être opérationnelle le 1er janvier 2022.



(Photo © Stelia Aerospace)