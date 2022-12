Airbus annonce un nouvel accord avec Neste sur les carburants d'aviation durables

Les carburants d'aviation durables (SAF) sont, on le sait, l'un des principaux leviers pour décarboner le transport aérien mondial, avec la mission de contribuer au zéro émission nette à horizon 2050. Airbus vient ainsi de signer un protocole d'accord (MoU) avec Neste, l'un des principaux producteurs mondiaux de carburants renouvelables, pour faire progresser conjointement leur production et leur adoption.



L'accord a été révélé le 30 novembre à Toulouse à l'occasion de l'Airbus Summit, en présence de Thorsten Lange, vice-président exécutif, Renewable Aviation chez Neste.



Cet accord a pour but d'explorer des opportunités commerciales et de promouvoir conjointement la production et l'utilisation des SAF. L'accent sera mis sur le développement technique du SAF, l'approbation du carburant et les tests des technologies de production actuelles et futures, et l'étude de la manière dont l'utilisation à 100% de SAF pourra être mise en place.



Pour rappel, tous les avions commerciaux produits par Airbus sont déjà certifiés pour une utilisation avec un mélange atteignant 50% de SAF. Le groupe aéronautique européen ambitionne d'atteindre les 100% de SAF pour l'intégralité de sa gamme (avions commerciaux, avions militaires et hélicoptères) d'ici l'année 2030.



Les carburants d'aviation durable (SAF) peuvent réduire les émissions carbone de l'aviation de jusqu'à 85% par rapport au traditionnel Jet-A1 si l'on prend prend en compte l'intégralité du cycle de vie du carburant, c'est-à-dire en prenant en compte aussi sa production et sa distribution.



(Photo © Airbus)