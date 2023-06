Airbus accélère légèrement ses livraisons en mai

Airbus indique avoir livré 62 appareils en mai, huit de plus qu'en avril, alors que les tensions sur la chaîne d'approvisionnement continuent de perturber les plans de l'ensemble des industriels.



Ces livraisons ont concerné trois A220-300, dix-neuf A320neo, 32 A321neo, quatre A330neo et cinq A350.



Ainsi, depuis le début de l'année 244 appareils ont été remis par l'avionneur à leurs clients. Pour rappel, l'objectif annuel est toujours à 720 livraisons.



En parallèle, Airbus a enregistré des commandes pour dix-sept appareils : un A330-900 de Delta Air Lines, neuf A320neo d'un client qui n'a pas été identifié et sept autres de BOC Aviation. Le décompte depuis le début de l'année reste à 144 commandes nettes en raison des annulations survenues durant le mois.



(La reprise des livraisons d'A350 à Qatar Airways fait partie des événements marquants du mois de mai. Photo © Airbus)