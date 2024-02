Airbus a livré 30 avions commerciaux en janvier

Airbus annonce avoir livré 30 avions commerciaux au mois de janvier : 28 monocouloirs et 2 gros-porteurs. Plus précisément, ces livraisons ont consisté en 2 A220-300, 13 A320neo, 13 A321neo et 2 A330-900 (Condor et ITA Airways).



L'avionneur européen a également enregistré des commandes pour 31 appareils, tous de la famille de gros-porteurs de nouvelle génération A350. Il s'agit des 20 A350-1000 de Delta Air Lines dévoilés le 12 janvier (avec 20 autres appareils du même type en option) et des 11 A350-900 d'Ethiopian qui avaient été annoncés en novembre dernier.



Pour rappel, Airbus a livré un total de 735 appareils l'année dernière (dont 112 appareils au cours du seul mois de décembre), soit une augmentation de 11% par rapport à 2022.



Ses objectifs de livraisons pour 2024 pourraient être annoncés lors de la présentation des résultats annuels de l'ensemble du groupe aéronautique européen le 15 février.



(Photo © Airbus)