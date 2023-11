airBaltic s'engage de nouveau pour l'Airbus A220

(Dubai Airshow 2023) Comme plusieurs de ses concurrentes présentes au salon aéronautique de Dubaï, airBaltic passe aujourd'hui à une autre étape de son histoire. La compagnie lettone a passé une nouvelle commande auprès d'Airbus pour augmenter sa flotte de trente A220-300 supplémentaires. Cela refait d'elle le plus important client du modèle en Europe, en portant l'ensemble de ses commandes à 80 appareils.



« Ce jour marque une étape importante dans l'histoire d'airBaltic, soit notre projet d'exploiter pour la première fois une flotte de 100 avions d'ici 2030. Depuis près de sept ans déjà, l'Airbus A220-300 constitue l'épine dorsale de nos opérations et joue un rôle essentiel dans la réussite internationale d'airBaltic », a expliqué Martin Gauss, le PDG d'airBaltic.



Actuellement, airBaltic exploite une flotte de 44 A220-300. Elle s'était engagée pour le modèle lorsque le programme appartenait encore à Bombardier (sous le nom CSeries) et avait intégré son premier CS300, à l'époque, en 2016. Ses opérations reposent entièrement sur l'appareil depuis la crise, qui a incité la compagnie à accélérer le retrait de ses turbopropulseurs pour ne conserver que l'A220-300 en service.



Habitué des salons aéronautiques, l'A220 d'airBaltic a longtemps été utilisé comme représentant du modèle pour Bombardier puis pour Airbus dans ce type d'événements.



(Photo © Airbus)