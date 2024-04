airBaltic opte pour la connectivité Starlink de SpaceX pour équiper ses Airbus A220

La compagnie aérienne lettone airBaltic a effectué un premier essai du système de connectivité internet Starlink de SpaceX à bord de l'un de ses Airbus A220-300. Le test du système de connectivité en vol, mené au sol, a été réalisé sur sa base de Riga, avec une cabine complète occupée par des salariés d'airBaltic et de Starlink.



airBaltic précise qu'elle travaille actuellement avec SpaceX pour obtenir le STC requis et prévoit de commencer l'installation du système sur sa flotte d'Airbus A220-300 d'ici la fin de l'année pour offrir à ses passagers un accès internet haut débit de l'embarquement à l'atterrissage.



La constellation Starlink de SpaceX est disponible pour l'aviation commerciale depuis l'année dernière, offrant une connectivité à faible latence (jusqu'à 20 ms) et à haut débit (jusqu'à 500 Mbps).



Pour rappel, airBaltic exploite une flotte de 47 A220-300 de 148 sièges. Elle prévoit d'en aligner 100 exemplaires à horizon 2030 suite à sa dernière commande passée au salon de Dubaï en novembre (30 appareils fermes et des droits d'achats pour 20 autres).



(Photo © airBaltic)