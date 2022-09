AirAsia renouera avec les livraisons de monocouloirs Airbus en 2024

C'est un important signe d'optimisme quant à une reprise solide du trafic aérien en Asie du Sud-Est. Tony Fernandes, le PDG de Capital A, la maison mère d'AirAsia, a confirmé fin août que le transporteur low-cost malaisien renouerait avec les livraisons de monocouloirs Airbus en 2024.



« Nous prendrons également livraison du nouvel Airbus A321neo à partir de 2024, ce qui réduira encore nos émissions par siège de 20% tout en stimulant la croissance de notre activité » a-t-il annoncé.



AirAsia avait suspendu la livraison de nouveaux appareils lors de la pandémie de Covid-19, victime directe des restrictions de voyages touchant l'ensemble de son réseau international pendant plus de deux ans. Le groupe malaisien avait trouvé un accord avec Airbus pour convertir 13 A320neo non encore livrés en A321neo, portant à un total de 362 le nombre d'appareils contractualisés du même type et attendus d'ici horizon 2035.



En plus de ses A320ceo et A320neo, AirAsia opère déjà avec 4 A321neo livrés en 2019 : deux sont opérés depuis la Malaisie et les deux autres en Thaïlande (en photo).



(Photo © AirAsia)