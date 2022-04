Air Transat étoffe son offre vers la France

Air Transat a annoncé la reprise de ses vols vers les provinces françaises. La liaison directe entre Montréal et Marseille a déjà été rétablie mais Bordeaux, Lyon, Nantes, Nice et Toulouse rejoindront la cité phocéenne dans le programme de vols d'ici le mois de mai.



Par ailleurs, la compagnie canadienne s'apprête également à relancer ses liaisons vers Paris au départ de Québec et Toronto.



La liaison entre Montréal et Paris, déjà rétablie, devrait quant à elle voir ses fréquences augmenter progressivement pour atteindre quatorze vols hebdomadaires dès le mois de mai.



Jusqu'à 43 vols par semaine seront ainsi exploités entre le Canada et la France.



(Photo © Air Transat)