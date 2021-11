Air Tanzania commande quatre appareils chez Boeing

(Dubai Airshow 2021) Boeing annonce une commande du gouvernement tanzanien pour un 787-8, un 767-300F et deux 737 MAX. Les appareils seront exploités par Air Tanzania.



Ils ont une valeur de 726 millions d'euros, au prix catalogue. Ils figuraient déjà au carnet de commandes de Boeing mais leur client n'avait pas été identifié.



La compagnie entend les utiliser pour son expansion en Afrique, en Asie et en Europe. Elle souhaite également profiter elle aussi du succès du marché cargo.



Air Tanzania exploite déjà deux 787, qui lui ont été livrés en 2018 et 2019.



(Photo © Boeing)