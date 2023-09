Air Tahiti Nui se prépare à célébrer ses 25 ans

Air Tahiti Nui va bientôt fêter ses 25 ans. La compagnie polynésienne se prépare à célébrer le lancement de ses opérations, qui avait eu lieu le 20 novembre 1998 avec un vol inaugural reliant Papeete et Los Angeles.



La compagnie avait alors choisi d'opérer avec un Airbus A340-200 et avait rapidement opté pour une flotte d'A340-300 par la suite. Tous ont quitté la flotte en 2018 et 2019, lorsqu'Air Tahiti Nui a décidé de la renouveler avec un bimoteur, le Boeing 787-9. Quatre sont actuellement en service.



Plusieurs fois médaillée, notamment pour sa livrée hors du commun, Air Tahiti Nui a réalisé 1 184 vols commerciaux et 14 401 heures de vol en 2022, au cours desquels elle a transporté 387 515 passagers (le double de 2021, marquée par la pandémie de covid). A noter qu'elle est détentrice du record du plus long vol commercial et domestique de l'histoire, lorsqu'elle a relié sans escale Papeete à Paris (15 715 km) le 16 mars 2020, l'escale traditionnelle à Los Angeles ayant été impossible en raison des restrictions mises en place par les autorités américaines lors de la pandémie.



« Nous fêtons nos 25 ans avec fierté : nous sommes emplis de gratitude envers nos équipes grâce à qui nous lions le monde et la Polynésie Française, et bien sûr pour nos clients fidèles, qui choisissent Air Tahiti Nui pour se rendre à Tahiti et ses Îles, Seattle ou Los Angeles. Nous nous projetons dans le futur avec détermination et confiance », commente Michel Monvoisin, PDG d'Air Tahiti Nui.



(Photo © Air Tahiti Nui)