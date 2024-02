(Singapore Airshow) Air Tahiti, la principale compagnie aérienne inter-îles de la Polynésie française, a commandé un nouvel ATR 72-600 auprès de l'avionneur franco-italien ATR.



Le futur appareil figurait déjà dans le carnet de commandes du numéro 1 mondial des avions régionaux depuis l'année dernière et sera livré à la fin de l'année.



Il rejoindra ainsi les 11 autres ATR de la série -600 opérant déjà sous les couleurs de la compagnie régionale polynésienne (9 ATR 72-600 et 2 ATR 42-600).



Pour rappel, la compagnie est basée à l'aéroport de Tahiti-Faa'a et dessert régulièrement 45 îles en Polynésie française ainsi que Rarotonga aux Îles Cook. Elle dispose également de 3 Beechcraft King Air avec sa filiale Air Archipels.



(Photo © Air Tahiti)