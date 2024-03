Air Sénégal a réceptionné ses deux premiers L-410 NG

La compagnie aérienne Air Sénégal a réceptionné à Dakar ses deux premiers avions régionaux L-410 NG, après un vol de convoyage de plus de 5000 km.



Les avions de 19 places produits en République tchèque par Aircraft Industries (groupe OMNIPOL) font partie d'une commande de cinq exemplaires passée par la compagnie aérienne nationale sénégalaise au début de l'année, des appareils qui seront basés sur l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor (Dakar-Yoff) pour assurer des vols intérieurs.



Le L-410 NG est la dernière déclinaison du L-410 Turbolet produit à plus de 1200 exemplaires depuis 1969. Disponible depuis 2018, cette version affiche un rayon d'action de 2570 km pour une MTOW de 7 tonnes. Cet avion régional dispose des capacités STOL (TOD de seulement 590 mètres).



Il est motorisé par des turbopropulseurs H85 (850 shp) de GE Aerospace, des moteurs également produits en République tchèque.



Air Sénégal aligne également un ATR 72-600, deux Airbus A319, deux A321 et un A330-900.