Air New Zealand va étudier l'impact des avions à hydrogène sur ses opérations avec Airbus

Air New Zealand et Airbus ont signé un protocole d'accord (MoU) pour coopérer dans le cadre d'une étude conjointe visant à explorer le potentiel des avions à hydrogène.



Selon cet accord, Air New Zealand analysera l'impact que les avions à hydrogène peuvent avoir sur son réseau, ses opérations et ses infrastructures. Airbus partagera quant à lui les performances attendues des avions et les caractéristiques des opérations au sol pour soutenir Air New Zealand dans sa feuille de route de décarbonation.



« Cet accord nous rapproche de notre engagement du zéro émission nette d'ici 2050 et de la réalisation de notre aspiration à mettre en place des solutions à faible émission de carbone pour nos vols intérieurs et régionaux les plus courts. La Nouvelle-Zélande a l'opportunité unique d'être un leader mondial dans l'adoption d'avions à zéro émission, étant donné l'engagement du pays envers les énergies renouvelables qui peuvent être utilisées pour produire de l'hydrogène vert » a déclaré le PDG d'Air New Zealand, Greg Foran.



Airbus rappelle par ailleurs qu'il prévoit toujours de commercialiser un avion à hydrogène d'ici 2035.



(Image © Airbus)