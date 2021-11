Air Madagascar en redressement judiciaire

Le tribunal de commerce d'Antananarivo a donné son feu vert à la demande formulée par Air Madagascar pour sa mise sous la protection de la loi sur les faillites, étape primordiale à son redressement judiciaire.



Réunie le 18 novembre, l'instance judiciaire a constaté que la cessation de paiement d'Air Madagascar a pris effet le 19 octobre et celle de sa filiale, Tsaradia cinq jours plus tôt, soit la date à laquelle la procédure d'apurement des passifs de cette dernière a été déposée.



A la suite de ses constatations, le tribunal a invité les salariés à nommer leurs représentants dans le cadre du règlement de leurs droits et a donné un délai de deux mois aux créanciers pour se déclarer.



Avec cette décision de justice, le porte-étendard malgache est désormais protégé de ses créanciers et d'une éventuelle une mise en faillite pendant qu'elle cherchera à se restructurer, sans doute au prix de suppressions massives d'emplois.



A ce jour, les pertes cumulées d'Air Madagascar avoisinent les 80 millions de dollars pour une dette totale de 72 millions de dollars.



Dans la foulée, le tribunal a nommé Rivo Razafindrakoto comme juge commissaire, et a désigné Hasina Ramanandriana et Hervé Randriamananandro comme syndics.



