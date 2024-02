(Singapore Airshow) Air India se tourne vers Thales pour moderniser les systèmes de divertissement de son actuelle flotte de gros-porteurs long-courriers.



La compagnie indienne opte ainsi pour la dernière génération d'IFEC de l'électronicien français, à savoir AVANT Up, pour rétrofiter 40 Boeing 777 et 787 entre cette année et l'année prochaine.



Thales installera également le nouveau système de divertissement en vol AVANT Up sur les 11 nouveaux gros-porteurs Airbus et Boeing (A350 et 787) qui rejoindront la flotte d'Air India d'ici 2025.



Les IFEC disposeront des nouveaux écrans intelligents Optiq QLED avec une résolution 4K HDR.



