Air France va desservir le Colorado cet été

Air France va lancer une nouvelle ligne directe entre Paris-Charles de Gaulle et l'aéroport international de Denver (Colorado) à partir du 2 juillet, sous réserve de la levée des restrictions de voyage.



Les rotations seront effectuées trois fois par semaine en Boeing 787-9.



La compagnie française précise qu'avec cette nouvelle liaison, l'Europe sera connectée à Denver pour la première fois sans escale avec une compagnie aérienne de l'alliance SkyTeam.



Air France prévoit de desservir 12 villes américaines pendant la saison estivale, à savoir Atlanta, Boston, Chicago, Detroit, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New York, San Francisco et Washington, toujours sous réserve d'un assouplissement des restrictions de voyage entre l'UE et les États-Unis.



(L'un des 10 Boeing 787-9 d'Air France. Photo © Air France)