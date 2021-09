Air France remet en service son premier A320 modernisé avec les coffres ECOS de Safran Cabin

Air France commence à mettre en service ses premiers monocouloirs équipés des coffres à bagages ECOS de Safran Cabin, devenant l'opératrice de lancement du produit.



Le tout premier A320 a été modifié en juillet dans les installations d'Air France Industries et vient d'être remis en service. Il a reçu ces coffres pivotants et de nouvelles cloisons de l'équipementier.



Les coffres ECOS (Efficient Cabin Open Space) augmentent de 60% les capacités de rangement en permettant aux passagers de placer leur valise latéralement, roulettes vers le fond. Ils ont également un seuil plus bas qui donne une meilleure visibilité sur l'intérieur et un système de fermeture plus facile à manipuler.



Safran Cabin souligne que vingt-quatre A320 d'Air France doivent être modifiés. En octobre 2019, lorsque le contrat avait été signé, le réaménagement devait concerner quarante A320 et onze A321 en service sur les réseaux intérieur et européen.



(Photo © Air France)