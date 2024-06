Cette filière permet, après une formation de 24 mois entièrement financée par Air France, d'accéder au métier de pilote de ligne.



Air France précise que les cadets intégreront ensuite ses Airbus A220 ou A320, ou les 737 et A320neo de sa filiale Transavia.



La campagne de recrutement est ouverte jusqu'au 15 juillet 2024, et uniquement sur le site de recrutement de la compagnie aérienne française.



Pour avoir tous les détails sur les conditions d'éligibilité et le processus de sélection, consultez le site



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)

