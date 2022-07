Air France-KLM enregistre des résultats meilleurs que prévu

Air France-KLM se félicite d'avoir enregistré des résultats meilleurs que prévu et de voir ses marges d'exploitation se rapprocher de celles de 2019.



Le groupe a publié un chiffre d'affaires de 11,152 milliards d'euros au premier semestre 2022, en hausse de 123,8% à change constant. L'EBITDA est redevenu largement positif à 1,152 milliard d'euros et le résultat net s'est considérablement redressé, même s'il reste négatif de 228 millions d'euros.



Le trafic sur la période a augmenté de 227,7% pour une hausse des capacités de 75,3%, conduisant à une forte amélioration du coefficient de remplissage, qui s'est accompagné d'une hausse des yields dans l'ensemble des activités (qui dépassent leurs niveaux de 2019). Le groupe souligne notamment que les cabines Premium sont très demandées et que le trafic affaires connaît une solide reprise.



Le groupe connaît toutefois des difficultés, étant touché comme ses concurrents par le manque de personnels dans les aéroports aux Etats-Unis et en Europe et subissant la décision du gouvernement néerlandais de limiter les capacités à Schiphol.



Au troisième trimestre, les capacités du groupe devraient se situer entre 80% et 85% de leur niveau de 2019, puis entre 85% et 90% au quatrième trimestre. Transavia a quant à elle retrouvé des capacités supérieures à celles de 2019 sur toute l'année.



Air France-KLM s'attend enfin à retrouver un résultat d'exploitation positif au troisième trimestre et sur l'année (il est positif de 36 millions d'euros au premier semestre).



(Photo © Air France-KLM)