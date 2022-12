Air France-KLM conclut un accord de 10 ans avec TotalEnergies sur la fourniture de SAF

Air France-KLM a signé un protocole d'accord avec TotalEnergies portant sur la fourniture de carburant durable d'aviation (SAF) pour une durée de dix ans à partir de 2023.



Il prévoit que le géant français de l'énergie fournisse plus d'un million de mètres cubes, soit 800 000 tonnes, de SAF à toutes les compagnies du groupe, principalement pour les vols au départ de France et des Pays-Bas.



Les deux partenaires travaillent ensemble depuis plusieurs années sur le carburant durable, depuis la mise en place de la « Lab Line for the Future » en 2014 - une expérimentation sur deux ans de l'utilisation de SAF dans des conditions réelles d'exploitation sur 78 vols Orly - Toulouse et Orly - Nice, alimentés avec 10% de SAF.



« Ce protocole d'accord signé avec TotalEnergies est une nouvelle pierre en faveur de l'émergence d'une filière française [de production de SAF] à même de répondre aux besoins des compagnies aériennes, étape indispensable pour réussir la décarbonation de notre activité », a déclaré Benjamin Smith, directeur général d'Air France-KLM.



(Photo © Air France-KLM)