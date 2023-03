Air France accueille son 20e Airbus A220-300

La flotte d'Airbus A220-300 d'Air France continue de s'étoffer. La compagnie a reçu son vingtième exemplaire de l'appareil et l'a baptisé « Grasse ».



L'appareil porte l'immatriculation F-HZUU et entrera en service le 1er avril sur la liaison entre Paris et Genève.



Air France rappelle qu'elle a acquis une soixantaine d'appareils, qui doivent lui être livrés d'ici la fin de l'année 2025. « Avec jusqu'à 15 livraisons attendues chaque année, il s'agit de l'entrée en flotte la plus rapide de l'histoire d'Air France », précise la compagnie.



Les appareils remplacent les A318 et A319 de la flotte moyen-courrier. Ils participent ainsi à l'objectif d'exploiter une flotte composée à 70 % d'avions de nouvelle génération d'ici 2030.



(L'Airbus A220-300 baptisé Grasse avant son départ de Mirabel (Canada) pour rejoindre sa base de Paris CDG. Photo © Air France)