Air France a remboursé la totalité de son PGE

Air France-KLM s'est libéré d'une lourde contrainte. Le groupe a remboursé l'intégralité du prêt garanti par l'Etat (PGE) consenti par l'Etat français pour lui permettre de surmonter la crise covid.



Alors qu'il avait déjà pu rembourser 1,5 milliard d'euros sur les 4 milliards d'euros accordés dans le cadre du PGE, le groupe a entièrement remboursé les 2,5 milliards d'euros d'encours restants, en utilisant « le produit d'un milliard d'euros de l'obligation liée au développement durable [émise en janvier] et 1,5 milliard d'euros de sa trésorerie disponible ».



Le groupe a en effet enregistré de bons résultats en 2022, redevenant bénéficiaire, doté d'une structure plus performante et d'une trésorerie plus conséquente.



« Ce remboursement intégral contribuera à lisser le profil d'endettement du Groupe, à réduire les coûts financiers et à limiter l'exposition résiduelle aux taux variables et marque une étape finale vers le remboursement complet de la mesure actuelle de soutien en liquidité de l'État français. »



Il libérera également Air France des contraintes imposées par l'Union européenne dans le cadre de l'approbation du prêt, notamment l'interdiction de procéder à des acquisitions à hauteur de plus de 10 % dans une autre compagnie.



Pour rappel, Air France-KLM a enregistré un résultat d'exploitation positif de 1,193 milliard d'euros en 2022, porté par la reprise du trafic. Le groupe a ainsi dégagé un bénéfice net de 728 millions d'euros.



