Air Caraïbes s'allie avec Sky High Dominicana

Depuis le 1er octobre, un partenariat est en place entre Air Caraïbes et Sky High Dominicana, permettant l'opération en partage de codes des vols entre Saint Domingue et Fort-de-France et Pointe-à-Pitre.



Les vols sont désormais réalisés jusqu'à trois fois par semaine (en haute saison) vers la Martinique et la Guadeloupe, en Embraer 175 et 190, que la compagnie française juge plus adaptés à ce type de routes.



Air Caraïbes souligne que ce partenariat lui permet de renforcer ses possibilités de desserte de la République dominicaine, y compris depuis Paris grâce à de meilleures correspondances avec les vols transatlantiques.



(Photo © Air Caraïbes)