Air Canada Rouge redécolle après sept mois d'immobilisation

Alors que le Canada a rouvert ses frontières aux voyageurs vaccinés, Air Canada Rouge reprend du service. La filiale d'Air Canada spécialisée dans les vols loisirs a rétabli ses premières liaisons de Toronto vers Las Vegas, Orlando et Regina et prévoit d'ajouter rapidement Cancun et Tampa à ses destinations.



La compagnie était clouée au sol depuis le printemps. Elle compte profiter du retour de la demande des voyageurs loisirs et VFR (Visit friends and relatives).



Le retour en service va coïncider avec l'introduction de cabines rénovées sur neuf de ses 39 Airbus A321. Dotées d'éléments « ludiques » rappelant la marque, les cabines seront équipées de sièges en cuir équipés de prises USB et d'un support pour tablette/smartphone et offriront un espace de 30 pouces entre chaque rangée. Le premier entrera en service cet automne.



Enfin, des améliorations ont été apportées au système de divertissement en vol et le personnel de cabine porte un nouvel uniforme.



