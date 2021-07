Air Austral réceptionne son 1er Airbus A220

Air Austral a reçu le tout premier des trois Airbus A220 qu'elle attend, devenant la première compagnie française à intégrer l'appareil à sa flotte. Les deuxième et troisième exemplaires devraient être livrés dans les prochains jours. L'immatriculation de chacun répondra aux illustrations sur la dérive : F-OLAV, F-OMER, F-OTER.



Les appareils rejoindront La Réunion le 12 août. Acquis en octobre 2019 dans le cadre du renouvellement de la flotte moyen-courrier de la compagnie, ils remplaceront les deux Boeing 737-800 et l'ATR 72-500 actuellement en service.



Leur livraison était initialement prévue à partir de fin 2020, puis repoussée à février 2021 en raison des conséquences de la crise sanitaire, puis à cet été.



Aménagés en configuration biclasse de 132 places (douze en classe affaires et 120 en classe économique), ils desserviront initialement Mayotte et l'île Maurice. Au fur et à mesure de la levée des restrictions, ils pourront également être exploités vers Madagascar, les Seychelles, les Comores, l'Inde et l'Afrique du Sud.



(Photo © Airbus)