Air Austral opte pour flydocs pour numériser la documentation de sa flotte

flydocs a signé un accord de cinq ans avec la compagnie aérienne réunionnaise Air Austral pour numériser la documentation de sa flotte.



La plateforme flydocs créera ainsi de la valeur à partir des données de maintenance de la compagnie grâce à la mise en place d'une gestion des dossiers numériques de ses appareils.



Air Austral aligne aujourd'hui 3 Boeing 777-300ER, 2 787-8 et 3 Airbus A220-300.



« Tournés sur l'avenir, nous sommes toujours à la recherche de manières innovantes pour nous moderniser, pour offrir à nos clients plus de choix, de confort et la meilleure expérience de voyage possible. Nous avons récemment renouvelé notre flotte moyen-courrier, et sommes ravis de nous engager dans cette aventure avec flydocs, le leader mondial de la gestion numérique des dossiers et ainsi bénéficier de leur expertise. Nous sommes convaincus que ce partenariat nous permettra d'améliorer notre efficacité opérationnelle » a commenté Vincent Guérin, le Directeur technique d'Air Austral.



Pour rappel, la société britannique flydocs est une filiale de Lufthansa Technik.



