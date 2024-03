Air Austral indique que son conseil de surveillance a approuvé le plan de restructuration présenté par son directoire. Dans ce cadre, les actionnaires publics et privés ont consenti un soutien de 10 millions d'euros à la compagnie.



Le plan vise notamment à attirer 1,216 million de passagers dans les avions de la compagnie réunionnaise sur l'exercice qui débutera en avril 2024. Le réseau court et moyen-courrier a été restructuré de façon à redevenir rentable et la gestion des yields devrait être plus efficace.



Il s'accompagne d'un plan de réduction des coûts, notamment au niveau de la masse salariale, des fournisseurs et de l'Etat (dans le traitement du passif public).



(Photo © Patrick Desrochers / Airbus)