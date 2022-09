Air Algérie lance son appel d'offres pour rajeunir sa flotte de monocouloirs et de gros-porteurs

Air Algérie vient de lancer un appel d'offres international, réparti en quatre lots, pour l'acquisition de 15 appareils moyen et long-courriers. Dans les détails, le transporteur national algérien recherche 8 monocouloirs d'une capacité standard de 200 sièges, 5 appareils gros-porteurs d'une capacité de 300 sièges et 2 gros-porteurs de 400 sièges.



Cet appel d'offres « s'adresse exclusivement aux constructeurs d'aéronefs exploités dans le transport commercial civil, disposant de certificats et d'agréments régissant l'activité », précise le transporteur. « Les candidats éligibles peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots ».



Ces futurs modules sont appelés à remplacer les monocouloirs les plus anciens (introduits entre 2000 et 2005).



Air Algérie aligne actuellement 55 avions dont vingt-quatre Boeing 737-800, cinq Boeing 737-600, deux 737-700C (Convertible), huit Airbus A330-200 et quinze ATR72. Ces appareils affichent une moyenne d'âge de 14 ans.



Rappelons que ce programme de renouvellement, planifié depuis 2016 et acté en 2018, avait été suspendu en 2020 en raison de la crise sanitaire. Il s'inscrit dans le cadre de sa feuille de route horizon 2025 qui comprend par ailleurs la création d'un centre de maintenance ainsi qu'une société d'assistance en escale.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)