Air Algérie acquiert huit Boeing 737 MAX 9

Le processus d'acquisition d'avions chez Air Algérie s'accélère. Le transporteur a signé le mercredi 17 mai à Alger, le contrat portant acquisition de huit Boeing 737 MAX 9.



Selon les termes contractuels, ces modules devraient être livrés à partir de 2027.



Il s'agit là d'« un premier contrat qui entre dans le cadre de l'acquisition d'une flotte de quinze aéronefs », a précisé Yacine Benslimane.



Le deuxième contrat sera finalisé avec concurrent européen. Il porte sur cinq Airbus A330-900 et deux A350-1000.



Parallèlement, le porte-étendard algérien a émis un appel d'offres pour intégrer des avions en dry lease. Il porte sur deux 737-800 et deux 737-9 pour le moyen-courrier et sur quatre A330ceo et deux A330-900 pour le long-courrier



(Photo © Air Algérie)