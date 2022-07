Afrijet signe pour un ATR 72-600 ferme de plus

(Farnborough 2022) ATR a annoncé la finalisation de la vente ferme d'un nouvel ATR 72-600 à Afrijet. L'appareil sera livré à la compagnie gabonaise d'ici la fin de l'année.



Il s'agit en fait de la conversion de la clause optionnelle liée à la commande ferme de trois appareils du même type signée lors du salon aéronautique de Dubaï en novembre 2021.



Un premier exemplaire de ce contrat avait été livré le mois dernier (MSN 1646), un appareil financé par un contrat de Sale and Lease Back avec le loueur Elix Aviation (en photo). Afrijet dispose encore des droits d'achats pour un autre appareil supplémentaire.



Sa flotte actuelle comprend déjà deux ATR72-600. Afrijet alignera ainsi six appareils du même type d'ici 2023, une flotte conséquente qui « permettra ainsi l'ouverture de nouvelles lignes et l'augmentation de la fréquence des vols ».



La compagnie possède également un ATR 42-500 et deux ATR 72-500, dont un exemplaire (MSN 833) est actuellement en cours de conversion P2F.



(Photo © Elix Aviation)